Due calciatori sono stati sondati da più club, ma non dalla Juventus. Si tratta di un centrocampista e un difensore, che sono ancora insieme in squadra, ma non si sono trasferiti in altri club nonostante alcuni contatti esplorativi e richieste di informazioni. Nessun accordo ufficiale è stato raggiunto, e le trattative non sono andate oltre le fasi preliminari. La situazione resta in sospeso, senza sviluppi concreti o annunci ufficiali.

di Alessio Lento Ci sono situazioni di mercato che iniziano quasi sottovoce. Prima un interesse, poi una telefonata, magari un contatto esplorativo, quelli che durante le sessioni vengono fatti continuamente e che spesso non portano a nulla. Poi, però, alcuni nomi tornano, si rincorrono e cominciano a creare collegamenti che iniziano ad avere una certa logica. E c’è un club che negli ultimi mesi sta mostrando ambizioni molto diverse rispetto al passato. Non più soltanto un nome importante nel campionato turco, ma una società che prova a sedersi a tavoli sempre più pesanti. La curiosità è che gli occhi sembrerebbero essersi fermati proprio su Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram e Koopmeiners ancora insieme, ma non alla Juventus: doppio sondaggio

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