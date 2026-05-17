Juventus le ultime verso la Fiorentina | Thuram in dubbio Koopmeiners verso la conferma
La Juventus si prepara alla sfida contro la Fiorentina, con alcune incognite in vista della partita. Il centrocampista francese non è al massimo della forma e il tecnico toscano sta valutando se confermare l'undici schierato nella precedente gara. Nel frattempo, Koopmeiners sembra aver superato i problemi fisici e potrebbe essere impiegato dall’inizio. La partita si avvicina e le scelte di formazione restano ancora in fase di definizione.
La Juventus ha bisogno di 6 punti nelle restanti due giornate per tagliare il traguardo Champions League senza fare calcoli. Luciano Spalletti cercherà i primi tre oggi a pranzo contro la Fiorentina, attesa all’Allianz Stadium alle 12. Il tecnico bianconero, alle prese con il dubbio Khephren Thuram, potrebbe riconfermare l’undici di partenza di una settimana fa a Lecce, con Teun Koopmeiners in coppia con Manuel Locatelli in mezzo al campo. In avanti Conceiçao e Yildiz ai lati di Vlahovic. Spalletti, vista l’importanza del momento, ha convocato tutti, anche gli acciaccati Milik e Cabal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
Sullo stesso argomento
Fiorentina, le ultime verso la Juventus: Gudmundsson lavora a parte, Kean in forte dubbioLavoro differenziato per l'islandese, ma non sembra essere a rischio la trasferta di Torino.
Juventus-Fiorentina, le ultime dai campi: Thuram si allena a parte. Vanoli col dubbio KeanJuventus e Fiorentina, dopo un positivo ultimo turno capace di regalare ai bianconeri un grande passo in zona Champions e ai viola la matematica...
Le ultime verso #JuventusFiorentina, panchina per un big x.com
Le ultime verso #JuventusFiorentina, panchina per un big facebook
Il 9 è a fine contratto, ma le ultime partite possono essere decisive per rinnovare il rapporto oltre la scadenza di fine stagioneIl 9 è a fine contratto, ma le ultime partite possono essere decisive per rinnovare il rapporto oltre la scadenza di fine stagione ... gazzetta.it
[Matteo Moretto] Juventus e Alisson hanno raggiunto un accordo verbale. Nelle prossime settimane, la posizione del Liverpool riguardo alla possibile partenza del portiere brasiliano diventerà chiara. reddit
Allenamento Juve verso la Fiorentina: le ultime novità sulle condizioni di ThuramI bianconeri restano in piena lotta Champions e si preparano a sfidare la squadra di Vanoli: gli aggiornamenti dalla Continassa ... tuttosport.com