Juventus le ultime verso la Fiorentina | Thuram in dubbio Koopmeiners verso la conferma

La Juventus si prepara alla sfida contro la Fiorentina, con alcune incognite in vista della partita. Il centrocampista francese non è al massimo della forma e il tecnico toscano sta valutando se confermare l'undici schierato nella precedente gara. Nel frattempo, Koopmeiners sembra aver superato i problemi fisici e potrebbe essere impiegato dall’inizio. La partita si avvicina e le scelte di formazione restano ancora in fase di definizione.

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