Koopmeiners non ancora ‘perdonato’ dai suoi ex tifosi | così è stato accolto durante Atalanta Juventus

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, Koopmeiners è stato accolto in modo freddo dai tifosi dell’Atalanta. Nonostante il passaggio alla squadra rivale, non ha ricevuto applausi o sostegno dai sostenitori nerazzurri, che ancora non lo hanno perdonato per la scelta di cambiare maglia. La sua presenza in campo è stata caratterizzata da una reazione di dissenso da parte del pubblico locale.

di Marco Baridon Koopmeiners non è ancora stato ‘perdonato’ dai tifosi dell’Atalanta dopo il passaggio alla Juventus: la sua accoglienza durante il match. (inviato alla New Balance Arena) – Atalanta Juventus non è stato soltanto un crocevia fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League, ma ha rappresentato anche il palcoscenico per uno dei ritorni più attesi e carichi di tensione dell’intero campionato. I riflettori dello stadio erano inevitabilmente puntati su Teun Koopmeiners, grande ex della delicata sfida, che ha fatto il suo ingresso in campo in un clima a dir poco incandescente.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners non ancora ‘perdonato’ dai suoi ex tifosi: così è stato accolto durante Atalanta Juventus Koopmeiners ricoperto di banconote dalle tribune durante Atalanta-Juventus: cosa è successoIn occasione del ritorno al New Balance di Bergamo da parte di Teun Koopmeiners per la partita di Coppa Italia contro la Juventus, i tifosi... Esordio Holm, primi minuti in maglia Juve per l’ex Bologna: con lui anche Koopmeiners, sommerso dai fischi dei tifosi dell’AtalantaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...