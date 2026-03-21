Il castello di Heidelberg si trova in Germania e si distingue per la sua architettura storica e i giardini curati che lo circondano. La struttura si affaccia su una vista panoramica sulla città e sulla valle del fiume Neckar. La città di Heidelberg è nota anche per essere stata visitata otto volte da Johann Wolfgang von Goethe, che vi si recò più volte nel corso degli anni.

Si dice che Joahnn Wolfgang von Goethe abbia visitato la città di Heidelberg, con il suo spettacolare castello, otto volte. Ne ha disegnato le architetture come il più affezionato dei turisti, da lontano. Ma ne ha colto anche l’anima, quella legata al romanticismo tedesco. Già, Heidelberg rappresenta una delle zone più belle della Germania, oggi simbolo di quella cultura romantica sturmeriana di cui lo scrittore divenne famoso esponente. Il paesaggio è poi una chicca, dove alberi e acqua convivono assieme alle case. E dall’alto, immerso in una natura lussureggiante, il maniero osserva la vita che si svolge ai suoi piedi. La sua arenaria rossa, con orgoglio, spicca in mezzo al verde delle colline Königstuhl e Heilingenberg, con il fiume Neckar, in basso, che scorre placido. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Castello di Heidelberg, tra architettura tedesca, giardini meravigliosi e vista mozzafiato

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