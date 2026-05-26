Thomas Helveg ha raccontato di aver vissuto un momento particolare durante il suo trasferimento all’Inter, quando i tifosi lo hanno accolto con urla e cori, invitandolo a mostrare la maglia. Ha anche ricordato le stagioni passate in Italia, tra Udinese, Milan e Inter, sottolineando il rapporto positivo con gli allenatori Zaccheroni e Ancelotti e descrivendo gli spogliatoi come ambienti “fantastici”.

Thomas Helveg ha ripercorso la sua carriera ricordando le esperienze in Italia con Udinese, Milan e Inter. Le dichiarazioni. Thomas Helveg – ex difensore di Udinese, Milan e Inter – è stato uno dei danesi che hanno lasciato un segno in Serie A. Impegnato nel calcio in patria, con La Gazzetta dello Sport ha aperto l’album dei suoi ricordi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano TIFO « In Italia tifo per Udinese e Milan, ma il mio cuore batte per l’Odense. Sono cresciuto qui e ancora ci lavoro: sono responsabile dello scouting ». GALEONE « Le racconto questa: quando Galeone arrivò a Udine io ero in Nazionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Thomas Helveg: «Sono finito all’Inter e i tifosi urlavano “Guarda che hai cambiato maglia!”. Con Zaccheroni e Ancelotti uno spogliatoio fantastico»

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