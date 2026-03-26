L’ex calciatore del Milan, Alexandre Pato, ha ricordato un episodio nello spogliatoio con Maldini, Kakà e Ronaldo, quando l’allenatore fece alzare tutti all’ingresso suo. Ha aggiunto di aver interpretato quel gesto come un segno di rispetto. In un’intervista ad Athletic, Pato ha anche parlato delle differenze tra il calcio di vent’anni fa e quello attuale.

L’ex calciatore del Milan Alexandre Pato ha ripercorso la sua carriera in un’intervista ad Athletic, dove ha raccontato anche come sia cambiato il calcio di oggi rispetto a vent’anni fa. Arrivò in rossonero nell’estate del 2007, esordendo l’anno successivo e segnando il suo primo gol contro il Napoli, alla prima presenza col Milan. Le parole di Pato. “ Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Paolo Maldini. Davanti a me, Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende, i giocatori che per tutta la vita avevo finto di impersonare alla PlayStation. Ancelotti disse a tutti di alzarsi quando entrai. Ogni giocatore venne da me a salutarmi. Pensai: “Wow, questo è rispetto”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pato: “Ero nello spogliatoio con Maldini, Kakà e Ronaldo e Ancelotti fece alzare tutti quando entrai: pensai che questo era il rispetto”

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