Nel secondo anno di fila senza trofei, il Real Madrid si trova in una fase difficile, con un’atmosfera che molti paragona a una situazione di crisi. Vinicius e Mbappé continuano a essere spesso messi in contrasto, con l’allenatore che aveva già commentato come i due non si combinino facilmente. La squadra affronta un momento complicato, con la stampa che analizza le cause di questa serie negativa e le tensioni tra i calciatori.

Secondo anno consecutivo senza titoli per il Real Madrid. Anche se surreale da dire, l’atmosfera in Castiglia è quasi paragonabile a quella di un disastro. Di più, come racconta il Paìs, pare che le riflessioni ora in atto in casa Blancos abbiano anche a fare con Vinicius e Mbappé, che sembrano non stare bene insieme come l’acqua e l’olio. Non si fondono. Addirittura, quando non c’è stato uno dei due, l’altro ha segnato (in un brevissimo periodo) 5 gol. Insieme invece non si danno una mano. Vinicius ha completato zero dribbling a Monaco di Baviera (un quasi unicum nella sua carriera al Real). Il Real Madrid prende tempo, cambiamenti in vista: uno via tra Vinicius e Mbappé? (Paìs).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vinicius e Mbappé sono come l’acqua e l’olio, Ancelotti lo aveva detto: uno più uno non fa due

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