Un articolo recente di Tuttosport rivela che ci sono state comunicazioni tra Thiago Motta e il presidente di una squadra di calcio già nel 2023, ma non vengono forniti dettagli specifici sui contenuti di questi contatti. Canovi ha dichiarato che per conoscere i reali desideri dell’allenatore, bisogna ascoltarlo direttamente. La trattativa con il Napoli sembra proseguire, mentre si parla anche di un possibile interesse della Juventus, anche se ci sarebbero state delle complicazioni.

2026-04-08 17:13:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a Thiago. Onestamente non ci ho parlato, anche perché poi l’agente è mio figlio”. A dirlo è Dario Canovi, padre di Alessandro, agente dell’ex allenatore di Bologna e Juventus Thiago Motta. Il nome del tecnico è infatti tornato a circolare a seguito delle indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte liberarsi dal Napoli con la benedizione di Aurelio De Laurentiis, per tornare sulla panchina dell’Italia facendosi carico della missione di riportare la Nazionale sul pianeta calcio dopo 16 anni (almeno si spera) di cammino nel deserto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Thiago Motta-Napoli, Canovi dice tutto: “In contatto con De Laurentiis già nel 2023. Juve? Il problema era…”

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