the50 antonella elia difende eva grimaldi nel reality di prime video

Durante il nuovo reality di Prime Video, The50, si è acceso un confronto tra concorrenti su cosa sia necessario per arrivare fino in fondo. In particolare, Antonella Elia ha difeso Eva Grimaldi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle dichiarazioni. La trasmissione è appena iniziata e il dibattito tra i partecipanti riguarda le strategie e le caratteristiche richieste per proseguire nel gioco.

A The50, il reality game di Prime Video appena partito, il confronto su cosa serve per arrivare in fondo è già acceso. Antonella Elia interviene a difesa di Eva Grimaldi e mette in chiaro un punto: il seguito sui social ha un peso, ma non è una garanzia automatica di vittoria. Per Elia, in un format dove il pubblico segue anche fuori dallo schermo, avere una community attiva può aiutare a farsi sentire, ma questo non vuol dire che un personaggio social possa avere più peso di un’artista che ha una storia umana e professionale validissima come la Grimaldi. Secondo la Elia, il gioco resta fatto di strategie, alleanze e scelte dentro la casa, e il consenso online non può sostituire tutto il resto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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