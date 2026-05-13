Mel Gibson è stato visto insieme all’attrice Antonella Salvucci mentre si scambiavano un bacio per le vie di Roma. La Salvucci, ex modella di 26 anni più giovane dell’attore, era con lui durante l’incontro fotografico. Le immagini mostrano i due mentre camminano e si abbracciano nel centro della città, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione.

C ’è un amore italiano nel cuore di Mel Gibson. L’attore e regista è stato fotografato a Roma con Antonella Salvucci, ex modella di 26 anni più giovane di lui. Passeggiate mano nella mano, complicità e un bacio appassionato che non lascia molti dubbi sul rapporto tra i due. Buon compleanno Mel Gibson: i 70 anni di “Braveheart” tra genio e sregolatezza X Leggi anche › Mel Gibson in Puglia per il sequel de “La Passione di Cristo”: cast, location e anticipazioni Mel Gibson e Antonella Salvucci, tutto quello che sappiamo. Le foto che ritraggono Gibson e Salvucci insieme sono state pubblicate dal settimanale Chi e raccontano di un legame che parrebbe intenso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore e regista è stato fotografato insieme all'attrice Antonella Salvucci, mentre si baciavano per le strade di Roma. Tutto quello che sappiamo su di loro

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