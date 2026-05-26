The Sea | al Rouge et Noir nuova proiezione speciale del film di Shai Carmeli Pollak
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Dopo il successo della scorsa settimana, si replica: mercoledì 27 maggio alle 19 nuova proiezione speciale al Rouge et Noir di The Sea, un film di Shai Carmeli Pollak, con Muhammad Gazawi, Khalifa Natour, Marlene Bajjali, Hila Surjon (Israele 2025 93’). Proiezione in lingua originale con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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