The Sea al cinema Rouge et Noir il film di Shai Carmeli Pollak

Mercoledì 13 maggio alle 19, il cinema Rouge et Noir ospita una proiezione speciale del film “The Sea”, diretto da Shai Carmeli Pollak. La pellicola, israeliana del 2025, ha una durata di 93 minuti e vede nel cast attori come Muhammad Gazawi, Khalifa Natour, Marlene Bajjali e Hila Surjon. L’evento offre l’opportunità di vedere questa produzione cinematografica in anteprima.

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