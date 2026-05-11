The Sea al cinema Rouge et Noir il film di Shai Carmeli Pollak
Mercoledì 13 maggio alle 19, il cinema Rouge et Noir ospita una proiezione speciale del film “The Sea”, diretto da Shai Carmeli Pollak. La pellicola, israeliana del 2025, ha una durata di 93 minuti e vede nel cast attori come Muhammad Gazawi, Khalifa Natour, Marlene Bajjali e Hila Surjon. L’evento offre l’opportunità di vedere questa produzione cinematografica in anteprima.
Mercoledì 13 maggio alle 19 proiezione speciale al Rouge et Noir di “The Sea”, un film di Shai Carmeli Pollak, con Muhammad Gazawi, Khalifa Natour, Marlene Bajjali, Hila Surjon (Israele 2025 93’).Khaled ha dodici anni e vive vicino a Ramallah. Il mare è a un’ora di distanza, eppure sembra.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Argomenti più discussi: The Sea, trama e cast del film di Shai Carmeli-Pollak da oggi in sala; The Sea al Cinema Boldini in Sala Estense; The Sea - Diretta streaming; The Sea - Film (2025).
Il pluripremiato The Sea al cinema a Barletta #barletta - facebook.com facebook
La prima di The Sea è stata un successo! In alcuni cinema il pubblico era seduto persino a terra e molti hanno già aggiunto nuove date. Risultato? Ieri eravamo al terzo posto tra i film con i maggiori incassi in Italia! Il racconto del @fattoquotidiano : ilfattoquotidi - x.com x.com
Qualcosa di simile a The Inland Sea - Reddit reddit