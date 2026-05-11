The sea di Shai Carmeli Pollak e la Global Sumud Flotilla
Lunedì 11 maggio 2026 alle 21 al Fronte Del Porto Filmclub di Padova si terrà una proiezione del film “The sea” di Shai Carmeli Pollak, accompagnata da una diretta streaming con Francesca Albanese. L’evento ha ricevuto un'alta affluenza di richieste e si svolgerà in modalità aperta al pubblico. La proiezione sarà seguita da una sessione streaming con la partecipazione di Albanese.
A grande richiesta: nuova proiezione e diretta streaming con Francesca Albanese. Lunedì 11 maggio 2026 – Ore 21 - Fronte Del Porto Filmclub, Padova. Sulla scia dello straordinario successo e del tutto esaurito registrato mercoledì scorso, il Fronte del Porto Filmclub di Padova ospita l'evento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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