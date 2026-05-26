Un autobus gratuito è stato messo a disposizione a Brooklyn, promosso da un marchio di cosmetici. Il veicolo invita i cittadini a salire e ricevere prodotti senza pagare. La promozione si svolge in strada, con il bus parcheggiato in diverse zone della città. Nessun evento tradizionale o decorazioni appariscenti, solo un mezzo pubblico che distribuisce campioni e prodotti.

The Ordinary ha appena fatto una delle mosse marketing più Gen Z-coded dell’anno: invece di lanciare l’ennesimo pop-up pieno di neon e matcha gratis, il brand ha deciso di. migliorare davvero la vita delle persone. Sì, letteralmente. Il marchio skincare di proprietà di DECIEM ha lanciato “The Ordinary Bus”, una linea express gratuita a Brooklyn che collega Domino Park e Prospect Park senza fermate intermedie. Tradotto: niente cambi assurdi, niente attraversamento infinito di Manhattan, niente 50 minuti di subway chaos per fare un tragitto che dovrebbe essere semplicissimo. E internet, ovviamente, è impazzito. Arriva il bus di The Ordinary a Brooklyn, il The Ordinary Bus, ed è la mossa marketing migliore che poteva fare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Ordinary ha lanciato un bus gratis a Brooklyn e, honestly, è il marketing più Gen Z del 2026

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