The Ordinary lancia il supermercato più assurdo e più geniale del momento—benvenuti nel Markup Marché

Un nuovo supermercato sta attirando l’attenzione per i prezzi incredibili di alcuni prodotti. Tra le offerte ci sono una banana venduta a 175 dollari, un rotolo di carta igienica quasi a 100 dollari e un avocado che supera i 300 dollari. La catena ha chiamato il suo negozio Markup Marché, proponendo articoli che sfidano ogni logica di mercato. Questi prezzi sono stati resi noti attraverso immagini condivise sui social.

Una banana a 175 dollari. Un rotolo di carta igienica a quasi 100. Un avocado da oltre 300. No, non è una distopia. È l’ultima mossa di The Ordinary e, sorprendentemente, ha più senso di quanto sembri. Il concept: quando il beauty diventa grocery (ma satirico). Si chiama Markup Marché ed è una campagna che porta il brand fuori dal bagno (letteralmente) trasformandolo in una catena di supermercati pop-up. Non uno, ma sei, sparsi tra città come Toronto, Londra, São Paulo e Melbourne. Spazi costruiti nei minimi dettagli, estetica impeccabile, vibe da grocery store premium. e prezzi completamente fuori scala. La banana? Ribattezzata “All-Natural Magical Energy-Boosting Bar”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Ordinary lancia il supermercato più assurdo (e più geniale) del momento—benvenuti nel Markup Marché I tried the New The Ordinary Volufiline/Affordable skincare routinre/#new #antiaging Notizie correlate Rhode x Bieber è la collab più random (e geniale) del momento: pimple patch cute + vibe CoachellaOk ma parliamone: Hailey Bieber che lancia una collab beauty con Justin Bieber… mentre lui si prepara a headlinare il Coachella? Sembra una... Zielinski sicuro: «Momento più importante all’Inter? Direi il gol del 3-2 alla Juve. Una rete quasi allo scadere nel derby d’Italia, cosa c’è di più?»di Angelo CiarlettaPiotr Zielinski ha parlato del momento più importante vissuto finora all’Inter, citando anche la Juventus.