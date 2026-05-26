Nei cinema dal 20 maggio, il debutto del film di Star Wars non è stato travolgente anche se gli incassi sono superiori alle previsioni, ma per godere della visione serve aver visto The Mandalorian? Scopriamolo insieme. Con 163 milioni di incassi globali (a oggi) e 100 milioni tondi tondi incassati negli USA, The Mandalorian and Grogu non si è rivelato il flop che molti avevano previsto. Pur essendo il peggior debutto nella saga di Star Wars, peggiore perfino dell'infausto Solo: A Star Wars Story, il film continua ad attirare l'attenzione del grande pubblico. Per fare un bilancio più ragionato dovremo attendere l'esito del secondo weekend di programmazione, ma nel frattempo in molti si pongono un quesito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu: per apprezzare il film è necessario aver visto la serie tv?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Mandalorian and Grogu | Trailer Finale | Dal 20 Maggio al cinema

Notizie e thread social correlati

The Mandalorian & Grogu: abbiamo visto i primi 25 minutiIl 4 maggio, noto come Star Wars Day, è stato celebrato con la visione dei primi 25 minuti della nuova stagione di The Mandalorian, accompagnata...

Leggi anche: Star Wars: The Mandalorian and Grogu, 10 curiosità sul film

Temi più discussi: Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Programmazione; Tra nostalgia, mostri, camei e Hutt palestrati, The Mandalorian and Grogu è un episodio di Star Wars travestito da film; Star Wars: The Mandalorian and Grogu - La recensione; The Mandalorian and Grogu, 5 cose da sapere prima di vederlo.

The Mandalorian and Grogu parte con il peggior incasso di sempre al botteghino per un film di Star Wars x.com

[Portogallo] Star Wars: The Mandaloriano e Grogu debuttano al #1 (21-24 maggio) reddit

The Mandalorian and Grogu: per apprezzare il film è necessario aver visto la serie tv?Nei cinema dal 20 maggio, il debutto del film di Star Wars non è stato travolgente anche se gli incassi sono superiori alle previsioni, ma per godere della visione serve aver visto The Mandalorian? Sc ... movieplayer.it

The Mandalorian and Grogu: c’è una scena post-credit nel nuovo film di Star Wars?I titoli di coda di The Mandalorian & Grogu riservano ai fan qualche sorpresa o Star Wars rispetta ancora una volta una regola storica della saga? Ecco cosa succede alla fine del film e cosa dicono le ... comingsoon.it