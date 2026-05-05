The Mandalorian & Grogu | abbiamo visto i primi 25 minuti

Il 4 maggio, noto come Star Wars Day, è stato celebrato con la visione dei primi 25 minuti della nuova stagione di The Mandalorian, accompagnata dalla presenza di Grogu. La data cade in un momento speciale per i fan e per il franchise, che continua a mantenere viva l’attenzione sul personaggio e sulla serie. La proiezione ha attirato un pubblico di appassionati, incuriositi dalle novità in arrivo.

Il 4 maggio è lo Star Wars Day e quest’anno la ricorrenza arriva in un momento particolare per questa galassia. Kathleen Kennedy ha lasciato la presidenza di Lucasfilm dopo quattordici anni. Dave Filoni, l’uomo che insieme a Jon Favreau aveva riportato Star Wars a essere qualcosa che i fan volevano seguire, è il nuovo presidente e Chief Creative Officer. E il 22 maggio arriva al cinema The Mandalorian & Grogu, il film che chiude il percorso iniziato nel 2019 (2020 in Italia), all’indomani della fine della controversa nuova trilogia. Abbiamo visto i primi venticinque minuti in anteprima e il responso è che sì, ne siamo usciti incuriositi. The Mandalorian & Grogu: quello che si vede da questi primi minuti.🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Theaters May 22

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Buonanotte ai migliori fan della galassia. MAY THE 4TH BE WITH YOU. Star Wars: The Mandalorian and Grogu vi aspetta dal 20 Maggio solo al cinema. - facebook.com facebook

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