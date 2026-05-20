Si tratta del primo film tratto da una serie tv di Star Wars. La sceneggiatura è co-scritta dallo stesso Favreau, insieme a Dave Filoni e Noah Kloor. Favreau è stato creatore e showrunner dello show originale, oltre che produttore delle recenti The Book of Boba Fett e Ahsoka. La colonna sonora originale porta la firma del compositore svedese, Ludwig Göransson, vincitore di tre Premi Oscar. Da Pedro Pascal per la prima volta senza elmetto a Jeremy Allen White che diventa il figlio di Jabba grazie alla passione comune con il regista per la cucina fino al debutto losangelino a 50 anni dalla saga. Ecco, 10 curiosità sul primo film di Star Wars post-pandemia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Star Wars: The Mandalorian and Grogu, 10 curiosità sul film

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Dal 20 Maggio al Cinema

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