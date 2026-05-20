Il futuro di Star Wars al cinema dipende da Baby Yoda

Da ilpost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro delle produzioni cinematografiche legate a Star Wars sembra essere strettamente collegato a “Baby Yoda”. La casa di produzione ha puntato molto sulla serie “The Mandalorian” e sul personaggio di Grogu, noto anche come Baby Yoda, per migliorare le performance al botteghino e l’immagine dell’universo. La decisione di investire in questa serie ha portato a un aumento degli ascolti e a una riconoscibilità globale del personaggio, influenzando le strategie future legate al franchise.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ascesa di Skywalker, l’ultimo film della saga di Star Wars distribuito al cinema, uscì nel 2019, prima dell’inizio della pandemia di Covid. Da allora Lucasfilm, la società di proprietà della Disney che gestisce il franchise, ha espanso l’universo narrativo di Star Wars soprattutto attraverso una decina di serie televisive e animate trasmesse sulla piattaforma di streaming Disney+. Mercoledì è uscito infine The Mandalorian and Grogu, il primo film di Star Wars in sette anni, che ha per co-protagonista il personaggio chiamato abitualmente dai fan “Baby Yoda”, molto popolare e il cui merchandise ha fatto guadagnare molti soldi a Disney. È una produzione su cui Lucasfilm punta tantissimo, e in un certo senso anche una sorta di test. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il futuro di star wars al cinema dipende da baby yoda
© Ilpost.it - Il futuro di Star Wars al cinema dipende da “Baby Yoda”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

What if the DNA of aliens is the same as yours

Video What if the DNA of aliens is the same as yours?

Sullo stesso argomento

Star Wars Day 4 maggio: tre cose da vedere su Disney+ prima che Mando torni al cinemaIl 4 maggio è lo Star Wars Day: tre titoli imperdibili su Disney+ per celebrarlo, mentre si avvicina l'uscita cinematografica di The Mandalorian and...

The Mandalorian and Grogu: il ritorno di Star Wars al cinema – La recensione in anteprimaDopo anni in cui l’universo di Star Wars ha trovato nuova vita soprattutto sul piccolo schermo, The Mandalorian and Grogu segna finalmente il ritorno...

star wars il futuro di starIl futuro di Star Wars al cinema dipende da Baby YodaDisney ha scommesso su The Mandalorian and Grogu per risollevare la reputazione e i risultati nelle sale della saga ... ilpost.it

star wars il futuro di starStar Wars, The Mandalorian & Grogu ha una scena post-credit? Vi rispondiamo senza spoilerEcco cosa dovete sapere sulla questione 'scena post-credit' prima di entrare in sala a vedere The Mandalorian & Grogu. cinema.everyeye.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web