Il futuro di Star Wars al cinema dipende da Baby Yoda
Il futuro delle produzioni cinematografiche legate a Star Wars sembra essere strettamente collegato a “Baby Yoda”. La casa di produzione ha puntato molto sulla serie “The Mandalorian” e sul personaggio di Grogu, noto anche come Baby Yoda, per migliorare le performance al botteghino e l’immagine dell’universo. La decisione di investire in questa serie ha portato a un aumento degli ascolti e a una riconoscibilità globale del personaggio, influenzando le strategie future legate al franchise.
L’ascesa di Skywalker, l’ultimo film della saga di Star Wars distribuito al cinema, uscì nel 2019, prima dell’inizio della pandemia di Covid. Da allora Lucasfilm, la società di proprietà della Disney che gestisce il franchise, ha espanso l’universo narrativo di Star Wars soprattutto attraverso una decina di serie televisive e animate trasmesse sulla piattaforma di streaming Disney+. Mercoledì è uscito infine The Mandalorian and Grogu, il primo film di Star Wars in sette anni, che ha per co-protagonista il personaggio chiamato abitualmente dai fan “Baby Yoda”, molto popolare e il cui merchandise ha fatto guadagnare molti soldi a Disney. È una produzione su cui Lucasfilm punta tantissimo, e in un certo senso anche una sorta di test. 🔗 Leggi su Ilpost.it
What if the DNA of aliens is the same as yours
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