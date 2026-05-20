Il futuro di Star Wars al cinema dipende da Baby Yoda

Il futuro delle produzioni cinematografiche legate a Star Wars sembra essere strettamente collegato a “Baby Yoda”. La casa di produzione ha puntato molto sulla serie “The Mandalorian” e sul personaggio di Grogu, noto anche come Baby Yoda, per migliorare le performance al botteghino e l’immagine dell’universo. La decisione di investire in questa serie ha portato a un aumento degli ascolti e a una riconoscibilità globale del personaggio, influenzando le strategie future legate al franchise.

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