House of the Dragon prime recensioni da HBO sulla terza stagione

Da 2anews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il co-creatore di House of the Dragon ha condiviso che HBO ha ricevuto le prime recensioni sulla terza stagione della serie. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle recensioni o sui giudizi espressi. La produzione della stagione prosegue e non sono stati annunciati cambiamenti nella programmazione. La serie, basata su un universo fantasy, ha attirato l’attenzione di pubblico e critica dall’inizio della sua trasmissione. La data di uscita della prossima stagione non è ancora stata comunicata.

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Il co-creatore di House of the Dragon parla delle prime recensioni ricevute da HBO in merito alla terza stagione della serie. La terza stagione di House of the Dragon ha avuto la sua prima recensione da parte di HBO. Secondo quanto riportato dal sito ScreenRant, il co-creatore della serie, Ryan Condal, ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata al podcast “The Stuff Dreams Are Made Of”: “Abbiamo iniziato a consegnare gli episodi alla rete in modo che possano vedere le prime bozze”. “Sono molto contenti, ed è una cosa molto bella da sentire” ha proseguito Condal annunciando anche degli importanti passi avanti nella scrittura della quarta stagione di House of the Dragon. 🔗 Leggi su 2anews.it

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