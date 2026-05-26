Roma, 26 maggio 2026 – «Chi è seduto nella stanza degli sceneggiatori ci ha strutturati ancora di più come un ensemble. Ho l'impressione che ci siamo divertiti il doppio». Blazer marrone, occhiali da sole sfumati e pantalone color mattone, Colman Domingo parla della seconda stagione di The Four Seasons, la serie – dal 28 maggio su Netflix – creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield. Una trasposizione del film omonimo scritto e diretto da Alan Alda nel 1981 incentrato su tre coppie di amici – Jack (Will Forte) e Kate (Fey), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani) – che ogni anno si riuniscono per trascorrere quattro vacanze insieme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “The Four Seasons 2”: Tina Fey ci ricorda cosa significhi amare da adulti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Four Seasons Junket Tina Fey Showrunner

Notizie e thread social correlati

Palladino spiega cosa significhi affrontare il Bayern: “Da casa non si vede, sembra un altro sport”Raffaele Palladino ha descritto con sorpresa la differenza tra le due partite dell’Atalanta contro il Bayern, osservando come in trasferta il livello...

Ep. 153 – Qualunque cosa significhi “ti amo”Nell’episodio 153 si affronta il tema delle espressioni affettive rivolte ai figli, con particolare attenzione a quelle parole che si usano per dire...

Temi più discussi: Due Spicci di Zerocalcare e il ritorno di Four Seasons: le serie tv da vedere questa settimana; Le serie tv da vedere su Netflix questa settimana: torna Zerocalcare; Four Seasons apre un nuovo resort da sogno sul Mar Rosso; Agents of the Four Seasons - Dance of Spring: prime impressioni per lo shojo Planet Manga.

Il #3maggio del 1937 nasce #FrankieValli, nome d'arte di Francis Stephen Castelluccio, un cantante americano famoso per essere stato il frontman dei The Four Seasons ma soprattutto per aver cantato la sigla inziale del film GREASE, del 1978. #almanac x.com

Quindi, per quanto riguarda Agents of the Four Seasons... [SPOILERS FINO ALL'EPISODIO 6] reddit

The Four Seasons 2: Tina Fey ci ricorda cosa significhi amare da adultiNuove vacanze, un neonato in arrivo e il set a Trento: il secondo capitolo della comedy corale arriva il 28 maggio su Netflix ... quotidiano.net

The Four Seasons 2Seconda stagione della serie comedy che racconta i weekend trascorsi insieme dalle coppie di un gruppo di amici ... today.it