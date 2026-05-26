The Four Seasons 2 | Tina Fey ci ricorda cosa significhi amare da adulti
In un episodio di “The Four Seasons 2”, una scena mostra un gruppo di sceneggiatori riuniti attorno a un tavolo, discutendo e scrivendo insieme. La scena mette in evidenza la collaborazione tra i membri del team, che lavorano in modo coordinato per sviluppare la trama. La ripresa si concentra sui loro appunti, sui computer portatili e sui volumi aperti, evidenziando il processo creativo condiviso.
Roma, 26 maggio 2026 – «Chi è seduto nella stanza degli sceneggiatori ci ha strutturati ancora di più come un ensemble. Ho l'impressione che ci siamo divertiti il doppio». Blazer marrone, occhiali da sole sfumati e pantalone color mattone, Colman Domingo parla della seconda stagione di The Four Seasons, la serie – dal 28 maggio su Netflix – creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield. Una trasposizione del film omonimo scritto e diretto da Alan Alda nel 1981 incentrato su tre coppie di amici – Jack (Will Forte) e Kate (Fey), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani) – che ogni anno si riuniscono per trascorrere quattro vacanze insieme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
The Four Seasons Junket Tina Fey Showrunner
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Il #3maggio del 1937 nasce #FrankieValli, nome d'arte di Francis Stephen Castelluccio, un cantante americano famoso per essere stato il frontman dei The Four Seasons ma soprattutto per aver cantato la sigla inziale del film GREASE, del 1978. #almanac x.com
Quindi, per quanto riguarda Agents of the Four Seasons... [SPOILERS FINO ALL'EPISODIO 6] reddit
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