Palladino spiega cosa significhi affrontare il Bayern | Da casa non si vede sembra un altro sport

Raffaele Palladino ha descritto con sorpresa la differenza tra le due partite dell’Atalanta contro il Bayern, osservando come in trasferta il livello sembri un altro sport rispetto a quanto visto in casa. Il tecnico ha commentato che, da fuori, l’impatto della squadra tedesca appare estremamente più forte e difficile da affrontare, lasciando trasparire un senso di incredulità riguardo alle variazioni di rendimento tra le due sfide.