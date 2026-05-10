Nell’episodio 153 si affronta il tema delle espressioni affettive rivolte ai figli, con particolare attenzione a quelle parole che si usano per dire “ti amo”. Viene analizzato il dibattito sulla validità e sulle implicazioni di questi termini, insieme ad altri neologismi adottati dalla comunità. La conversazione si concentra su come queste espressioni vengono percepite e utilizzate nel rapporto tra genitori e figli, senza entrare nel giudizio o nelle interpretazioni soggettive.

Stefania Andreoli, ad Agorà, parla con Marco Carrara dei genitori che dicono “ti amo” ai figli, generando un’interessante polemica a scoppio ritardato. Ancora neologismi amaretti. La parola della settimana è rincospermo. – Il pezzo di Agorà – Un approfondimento sul Post – Michele Cortelazzo Lalinguisticapertutti – Il pezzo nostalgico su Repubblica Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Ep. 150 – Ma come si pronuncia Magyar? E spigolature dalle mail di chi mi ascolta Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 153 – Qualunque cosa significhi “ti amo”

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