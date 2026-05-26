The Era of Cuffless is Here… Ring-Type Blood Pressure Monitor ‘CART BP pro’ Becomes World’s First to Be Integrated into Official Hypertension Guidelines

Notizia in breve

Un nuovo monitor della pressione sanguigna senza bracciale, chiamato CART BP pro, è stato inserito per la prima volta nelle linee guida ufficiali per l'ipertensione. Questo dispositivo a forma di anello ha ottenuto l’autorizzazione per essere considerato uno strumento affidabile per la misurazione della pressione. La notizia è stata annunciata da una società tecnologica sudcoreana, che ha presentato il prodotto come una soluzione innovativa nel campo della salute.