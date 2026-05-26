The Era of Cuffless is Here… Ring-Type Blood Pressure Monitor ‘CART BP pro’ Becomes World’s First to Be Integrated into Official Hypertension Guidelines
Un nuovo monitor della pressione sanguigna senza bracciale, chiamato CART BP pro, è stato inserito per la prima volta nelle linee guida ufficiali per l'ipertensione. Questo dispositivo a forma di anello ha ottenuto l’autorizzazione per essere considerato uno strumento affidabile per la misurazione della pressione. La notizia è stata annunciata da una società tecnologica sudcoreana, che ha presentato il prodotto come una soluzione innovativa nel campo della salute.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SEOUL, South Korea, May 26, 2026 PRNewswire — Sky Labs (CEO Jack ByungHwan Lee) announced on the 26th that its ring-type cuffless blood pressure monitor, ‘CART BP pro,’ has been officially integrated into the ‘2026 Korean Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (6th Edition).’ This marks the first time in the world that a ring-type blood pressure monitor, which measures blood pressure simply by being worn on a finger without a cuff that compresses the arm, has been included in official hypertension treatment guidelines. With this, Korea has become the first country among global healthcare systems to incorporate cuffless blood pressure measurement technology into mainstream clinical practice. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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