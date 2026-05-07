Seminole Hard Rock Casino Named Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter

Il Seminole Hard Rock Casino è stato annunciato come il principale sostenitore ufficiale della città ospitante per la Coppa del Mondo 2026™ a Miami. Questa decisione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa emesso il 7 maggio 2026. L’accordo prevede il supporto del casinò durante gli eventi legati alla manifestazione sportiva internazionale che si terrà nella città statunitense. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori dettagli sul contenuto del contratto o sulle modalità di collaborazione.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Full press release MIAMI, May 7, 2026 PRNewswire — The FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee today announced a landmark collaboration naming SeminoleHard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter, strengthening Miami’s platform as a global destination for sport, culture, and world-class entertainment. “The FIFA World Cup 2026 unites the world together through sport, and the team at Seminole Hard Rock Casino could not be prouder to welcome fans to Florida as an Official Miami World Cup 2026 Host City Supporter,” said Jim Allen, Chairman of Hard Rock International and CEO of Seminole Gaming, and member of the Miami Host Committee Board of Directors.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Seminole Hard Rock Casino Named Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Notizie correlate All'Hard Rock Cafè i Catch The Giant in concertoHard Rock Cafe Firenze chiude gli appuntamenti con la musica dal vivo con le atmosfere coinvolgente dei Catch The Giant che si esibiranno sul palco... I Time Twisters in concerto all'Hard Rock CafèVenerdì 10 aprile saliranno sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i TIME TWISTERS, il gruppo nato da amici appassionati dei grandi classici del rock...