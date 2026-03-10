Helena Prestes e Shaila Gatta sono state le protagoniste del Grande Fratello 2024, dove hanno partecipato con ruoli di rilievo. Dopo il reality, le due si sono unite in un nuovo programma, segnando un'importante collaborazione. La loro presenza nel reality e l'esperienza condivisa hanno attirato l'attenzione del pubblico e dei media. La loro partnership continuerà con questa nuova avventura televisiva.

Helena Prestes e Shaila Gatta sono state le assolute protagoniste del Grande fratello 2024 dove hanno dato vita ad importanti scontri che ancora oggi sono nella memoria dei telespettatori di Canale 5. A distanza di mesi dalla fine del reality show, ecco che l'influencer brasiliana e l'ex velina di Striscia La Notizia si troveranno a condividere un nuovo programma insieme. Le due donne infatti prenderanno parte alla prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in partenza ad aprile su Amazon Prime Video. La partecipazione di Helena Prestes e Shaila Gatta è molto attesa da parte dei fans, memori dei loro scontri all'interno della casa del Grande fratello. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Shaila Gatta, programma insieme dopo il Grande Fratello: la novità

Articoli correlati

Grande Fratello: Shaila Gatta parla della sua terribile esperienzaShaila Gatta ripensa alla drammatica esperienza fatta al Grande Fratello e racconta dettagli inediti.

Grande Fratello, Shaila Gatta: “Nella Casa subivo umiliazioni e volevo sembrare forte”L'ex ballerina di Amici racconta il disagio vissuto nella Casa del Grande Fratello, tra critiche ai suoi abiti, parole fuori posto e la pressione di...

Scopri chi è la preferita del Grande Fratello 2025!

Tutto quello che riguarda Helena Prestes

Temi più discussi: Helena Prestes, le prime parole dopo l'addio al papà: 'Grazie per i fiori al funerale'; Spolverato e Lucia Ilardo fanno discutere: addio Shaila e soffiata di Rosario; Zeudi Di Palma, testimonial elegante e bellezza naturale: i fan e Shaila 'innamorati'; Helena Prestes stufa degli haters: 'Avete rotto le scatole, ora mando tutto all'avvocato'.

Da Helena Prestes a Paola Caruso e Chiofalo: perché alcuni vip hanno condiviso su Instagram una volpe o un leoneDiversi personaggi del mondo social e dello spettacolo, creator ed ex concorrenti di reailty, hanno condiviso su Instagram l’emoji di una volpe o di un leone, cambiando addirittura la loro immagine ... fanpage.it

Helena Prestes, l'indizio prima del ritorno in tv: una nuova foto profilo per The fiftyIl 9 marzo diversi personaggi famosi hanno cambiato la loro immagine del profilo su Instagram, alcuni hanno scelto una volpe e altri un leone ... it.blastingnews.com

Helena Prestes realizza uno dei suoi sogni: ha acquistato la sua prima casa a Lecco. Un traguardo importante arrivato dopo tante prove che la vita le ha messo davanti: un’infanzia difficile, la perdita del padre e un percorso personale fatto di forza e determi - facebook.com facebook