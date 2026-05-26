Helena Prestes ha dichiarato di apprezzare molto Valerio Mazzei, concorrente del reality show The 50 Italia, disponibile su Amazon Prime Video. La concorrente ha espresso il suo gradimento nei confronti del partecipante durante un'intervista. La prima stagione del programma vede Prestes tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche tra i concorrenti. La produzione ha reso noto che il reality è ora disponibile in streaming.

Helena Prestes è tra le protagoniste della prima edizione di The 50 Italia, il reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. Nel corso delle prime puntate, l'ex concorrente del Grande Fratello ha dimostrato di possedere grande intelligenza per quanto concerne le strategie e doti fisiche per superare le prove. In questa circostanza, la donna oltre ad inimicarsi Antonella Elia per aver mandato al rischio di eliminazione Eva Grimaldi si è fatta anche alcuni amici tra cui Gianmarco Zagato e Valerio Mazzei. Proprio col creator romano classe 2000 è nata una certa sintonia all'interno di The 50 Italia. In un video pubblicato su X si sente la compagna di Javier Martinez dichiarare verso Valerio Mazzei: "Ci troviamo bene, mi stai simpatico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Helena Prestes vicina a Valerio Mazzei: “Mi piace molto”

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HELENA PRESTES e JAVIER MARTINEZ: DIRETTA 7 del 22 marzo

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