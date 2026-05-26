Tezenis spazza via Bologna al Pala Agsm Aim e si guadagna la finale

Notizia in breve

La squadra di pallacanestro ha vinto Gara 3 delle semifinali playoff davanti a circa 4700 spettatori, eliminando la squadra avversaria con un risultato complessivo di 3-0 nella serie. La partita si è svolta al Pala Agsm Aim, dove la formazione di casa ha ottenuto la vittoria, assicurandosi un posto nella finale. La sconfitta della squadra ospite ha concluso la serie senza ulteriori incontri.