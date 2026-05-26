Tezenis spazza via Bologna al Pala Agsm Aim e si guadagna la finale

Da veronasera.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di pallacanestro ha vinto Gara 3 delle semifinali playoff davanti a circa 4700 spettatori, eliminando la squadra avversaria con un risultato complessivo di 3-0 nella serie. La partita si è svolta al Pala Agsm Aim, dove la formazione di casa ha ottenuto la vittoria, assicurandosi un posto nella finale. La sconfitta della squadra ospite ha concluso la serie senza ulteriori incontri.

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Davanti ai 4700 spettatori del Pala Agsm Aim, lunedì sera la Tezenis si è aggiudicata anche Gara 3 delle semifinali playoff contro la Fortitudo Bologna, eliminata con un netto 3-0 nella serie. Una partita che ha visto gli ospiti partire forte, per poi subire il rientro e il sorpasso dei gialloblù. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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