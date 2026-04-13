Tezenis travolgente al Pala Agsm Aim Gemini Mestre battuta 87-68

La Tezenis Verona ha vinto la partita contro la Gemini Mestre con il punteggio di 87-68, portando a casa una vittoria importante al Pala Agsm Aim. La squadra ha mostrato un buon ritmo di gioco e ha mantenuto il controllo del match dall'inizio alla fine. La gara si è conclusa con un risultato che testimonia la superiorità di Verona durante tutto l'incontro.

La Tezenis Verona conferma il suo ottimo momento di forma sconfiggendo nettamente la Gemini Mestre con il punteggio finale di 87-68. La gara di ieri, 12 aprile, è stata indirizzata fin dai primi minuti grazie a un approccio aggressivo del quintetto composto da Zampini, McGee, Loro, Johnson e.🔗 Leggi su Veronasera.it Tezenis domina nel secondo tempo e supera Scafati al Pala Agsm AimPrimi due quarti equilibrati, poi i veronesi trovano la prima vittoria del nuovo corso di coach Ramagli alzando l'intensità difensiva e chiudendo sul... Tezenis schianta Fortì al Pala Agsm Aim e riprende la sua corsaDopo la sconfitta di misura contro Pesaro arrivata nella scorsa giornata, la Tezenis Verona è tornata al successo mercoledì sera in A2, battendo...