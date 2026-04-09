Tezenis schianta Fortì al Pala Agsm Aim e riprende la sua corsa

La squadra di Verona ha vinto contro Forlì con il punteggio di 89-56 al Pala Agsm Aim, tornando alla vittoria dopo una sconfitta di misura contro Pesaro. La partita si è giocata mercoledì sera e ha visto la formazione di casa prevalere nettamente sugli avversari. La vittoria permette alla squadra di rialzarsi in classifica e di riprendere il cammino nel campionato di Serie A2.

Dopo la sconfitta di misura contro Pesaro arrivata nella scorsa giornata, la Tezenis Verona è tornata al successo mercoledì sera in A2, battendo nettamente l’Unieuro Forlì al Pala Agsm Aim con il punteggio di 89-56.I gialloblu hanno condotto l'intero match, contenendo Aradori in difesa e. 🔗 Leggi su Veronasera.it Tezenis domina nel secondo tempo e supera Scafati al Pala Agsm AimPrimi due quarti equilibrati, poi i veronesi trovano la prima vittoria del nuovo corso di coach Ramagli alzando l'intensità difensiva e chiudendo sul... Tezenis beffata all'overtime, Cividale espugna il Pala Agsm AimLa Tezenis Verona esce sconfitta dal proprio parquet al termine di una sfida decisa soltanto dopo un tempo supplementare e terminata con il punteggio... Si parla di: Tezenis schianta Fortì al Pala Agsm Aim e riprende la sua corsa. Verona–Forlì, al Pala AGSM AIM una sfida che pesa per tuttiMercoledì 8 aprile alle 20:30, il Pala AGSM AIM di Verona accende i riflettori sull’ultimo turno infrasettimanale della regular season. A dirigere l’incontro saranno gli ... pianetabasket.com Tezenis ingrana la quinta e batte Cento. E adesso la sfida con la capolista PesaroSono stati i liberi di Monaldi arrivati nel finale a sancire la vittoria della Scaligera al Pala Agsm Aim nella serata di domenica, che la tengono in piena corsa per i play off ... veronasera.it