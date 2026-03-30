Un club potrebbe essere interessato all'acquisto di Koopmeiners, attualmente alla Juventus, che potrebbe lasciare la squadra dopo due stagioni. La possibilità di un trasferimento è stata riportata da fonti vicine alle trattative, senza ulteriori dettagli sui tempi o le condizioni. La situazione rimane in evoluzione e si attende eventuali sviluppi ufficiali.

Ugarte allo Stadium: Ottolini osserverà da vicino il possibile erede di Koopmeiners. Le ultime Kolo Muani, sì alla Juve anche senza Champions: per Spalletti è l’ideale. Ecco il prezzo Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners lascerà la Juventus? Quel club è concretamente interessato all’olandese

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