Il Milan ha deciso di mettere sul mercato Christopher Nkunku, arrivato con un investimento di 37 milioni di euro dal Chelsea. La decisione arriva dopo un periodo in cui il giocatore non ha soddisfatto le aspettative. La società ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di trovare una nuova sistemazione per l’attaccante. Nkunku, arrivato con grandi speranze, ora cerca una nuova squadra per rilanciarsi.

? Cosa sapere Il Milan mette sul mercato Christopher Nkunku dopo l'investimento da 37 milioni con il Chelsea.. Fenerbahce e club della Saudi Pro League sono interessati al giocatore per l'estate.. Il Milan ha deciso di mettere sul mercato Christopher Nkunku in vista della prossima estate, dopo che l’investimento da 37 milioni di euro effettuato con il Chelsea non ha prodotto i risultati sperati a San Siro durante la stagione 2025-26. Il calciatore francese, arrivato lo scorso giugno con un trasferimento che ha rappresentato l’operazione più costosa del campionato attuale, si trova ora al centro di una valutazione tecnica e societaria che ne preannuncia un possibile addio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, addio Nkunku: il club mette sul mercato il flop da 37 milioni

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