Testata a un ragazzo Scatta il Deaspo Willy
Un giovane ha colpito con una testata un coetaneo durante una serata in un locale a Città di Castello. L'aggressione è avvenuta nel corso della stessa serata e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno soccorso la vittima. Sono in corso accertamenti per chiarire i motivi dell'aggressione.
CITTÀ DI CASTELLO - Ha aggredito con una testata un ragazzo durante una serata in un locale notturno della città, provocandogli una lesione al setto nasale: per lui oltre alla denuncia per il reato di lesioni personali ora è arrivato anche il Daspo Willy che gli vieta per un anno l’accesso ai locali pubblici tifernati. Gli agenti della polizia hanno denunciato un tifernate di 21 anni ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta a inizio maggio nei pressi di una discoteca del territorio, nei confronti di un altro giovane per futili motivi. L’attività di indagine svolta dai poliziotti ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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