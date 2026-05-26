testata a un ragazzo scatta il deaspo willy

Notizia in breve

Un giovane ha colpito con una testata un coetaneo durante una serata in un locale a Città di Castello. L'aggressione è avvenuta nel corso della stessa serata e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno soccorso la vittima. Sono in corso accertamenti per chiarire i motivi dell'aggressione.