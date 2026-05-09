Modena aggressione col bloccasterzo nel parcheggio | denunciato un 31enne scatta il Daspo Willy

Un uomo di 31 anni è stato denunciato a Modena per aver aggredito un altro individuo nel parcheggio utilizzando un blocca sterzo. Durante l'episodio è rimasto coinvolto anche un cittadino albanese, che ha subito lesioni. Dopo gli accertamenti, le autorità hanno applicato il Daspo Willy nei suoi confronti, una misura che vieta l’accesso a determinati luoghi pubblici. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

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ÈUna denuncia per lesioni personali a Modena, dove un cittadino albanese di 31 anni è stato identificato come responsabile di una violenta aggressione avvenuta nel parcheggio di un esercizio pubblico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato inoltre raggiunto da un provvedimento di DASPO urbano per la sua pericolosità sociale. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sera del 30 aprile scorso la Squadra Volante è intervenuta in via Emilia Ovest a Modena dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE. La chiamata riferiva di una lite scoppiata all’esterno di un locale pubblico, che aveva attirato l’attenzione di diversi presenti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Modena, aggressione col bloccasterzo nel parcheggio: denunciato un 31enne, scatta il Daspo Willy ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Aggressione ad una pattuglia dei carabinieri: ecco il Daspo Willy per gli arrestatiGli scontri avvenuti in via Annibale da Bassano il 15 aprile sera tra antagonisti del centro sociale Pedro e carabinieri ha lasciato inevitabili... Leggi anche: Isola del Liri, spaccio di cocaina al bar, scatta il "Daspo Willy" per un 38enne Tutti gli aggiornamenti Modena, aggressione col bloccasterzo nel parcheggio: denunciato un 31enne, scatta il Daspo WillyCittadino albanese di 31 anni denunciato per lesioni dopo una lite violenta in un parcheggio a Modena. Disposto DASPO urbano di 3 anni. virgilio.it DASPO WILLY. UN 31ENNE ALBANESE DENUNCIATO PER LESIONI PERSONALILa Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino Albanese di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali. Nel tardo pomeriggio del 30 aprile scorso, personale della Squadra ... tvqui.it