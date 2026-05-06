Rilancio del commercio il Consiglio dice ' no' alla proposta di Forza Italia e Modena per Modena

Il Consiglio comunale ha respinto la proposta presentata da Forza Italia e Modena per Modena incentrata sul rilancio del commercio. La discussione si è concentrata sull’utilizzo di strumenti già in atto, come il Tavolo dell’economia e il coinvolgimento di associazioni e quartieri, che permettono un dialogo diretto tra le varie parti interessate. La decisione si è basata sulla volontà di valorizzare le iniziative esistenti invece di adottare nuove proposte.

Per affrontare le difficoltà del commercio occorre valorizzare strumenti già esistenti, come il Tavolo dell'economia e il ruolo di associazioni e quartieri, che consentono un confronto diretto e continuativo tra Amministrazione, operatori economici, associazioni e cittadini.Con questa motivazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Modena città d’acqua, un itinerario alla scoperta dei canali e delle vie del commercio scomparsiPrima della ferrovia, delle automobili e dell’asfalto, il cuore pulsante di Modena era segnato dallo scorrere dell’acqua. Ancora lavori notturni sulla A1: tre notti di chiusure tra Modena Nord e Modena SudIl nodo autostradale di Modena sarà interessato da una serie di interventi di manutenzione che richiederanno limitazioni notturne alla circolazione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dai parcheggi di scambio al wi-fi gratuito: il progetto dell'Ascom Abruzzo per il rilancio del commercio in città; Promozione e rilancio del centro storico; Come saranno le vie dello shopping nella Bari del futuro: ecco il piano per i negozi di quartiere; Come rilanciare il commercio a Saronno? La minoranza porta la discussione in Consiglio comunale. Dai parcheggi di scambio al wi-fi gratuito: il progetto dell'Ascom Abruzzo per il rilancio del commercio in cittàUn documento dettagliato quello che l'associazione presieduta da Angelo Allegrino ha consegnato al vicesindaco Gianni Santilli per sostenere le attività locali e rendere Pescara più attrattiva. Un pro ... ilpescara.it Pescara, Ascom Abruzzo presenta al Comune un piano per rilanciare commercio e mobilità urbanaAscom Abruzzo propone al Comune di Pescara un piano per rilanciare il commercio: parcheggi di scambio, navette elettriche, arredo urbano, digitalizzazione, incentivi fiscali e centri commerciali natur ... abruzzonews.eu ELEZIONI MACERATA - Il candidato sindaco del centrodestra lancia la provocazione allo sfidante per il rilancio del centro storico: «Serve una figura come lui, da centro commerciale». Su sottopasso e piscine: «Merito del centrosinistra che non le ha fatte» - facebook.com facebook Rilancio del centro storico di Moncalieri, nuovo piano regolatore e sicurezza: ecco le priorità di Maurizio Fontana x.com