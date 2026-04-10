Il consiglio comunale di Ortona dice sì alle armi alla polizia locale | Rafforzati i servzi e la sicurezza
Nella seduta di mercoledì 8 aprile, il consiglio comunale di Ortona ha approvato il “Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Locale”. Il documento stabilisce le dotazioni, le modalità di impiego e i criteri di assegnazione delle armi agli agenti. La decisione riguarda l’adozione di nuove disposizioni per le armi in dotazione al corpo di polizia locale.
Il consiglio comunale di Ortona ha approvato nella seduta di mercoledì 8 aprile il “Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Locale”, che definisce in modo organico dotazioni, modalità di impiego e criteri di assegnazione delle armi agli agenti.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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