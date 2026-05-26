In sei città si sono svolti i ballottaggi, con un risultato che ha sorpreso a Lecco. Il candidato del centrodestra, Filippo Boscagli, ha vinto contro l’uscente del centrosinistra, Mauro Gattinoni. Il centrosinistra si aspettava di avere già in tasca la vittoria nel capoluogo di provincia, ma Boscagli ha ribaltato le previsioni e si è aggiudicato il seggio. La competizione è rimasta aperta fino all’ultimo voto, con un esito diverso rispetto alle aspettative iniziali.

Il centrosinistra sperava di avere già la partita in tasca e invece il candidato sindaco del centrodestra a Lecco, Filippo Boscagli, ribalta i pronostici e si è aggiudica il ballottaggio nel capoluogo di provincia contro l'uscente del Pd Mauro Gattinoni. E parte in vantaggio. Se la vedranno tra due settimane. Cinque anni fa Gattinoni vinse per soli 31 voti, questa volta deve già rincorrere. Boscagli, capogruppo di Fratelli d'Italia, ora ci spera davvero di seguire le orme del nonno Giulio, scomparso nel 2024, sindaco dal 1986 al 1993. Nell'altra città capoluogo, Mantova, l'assessore uscente Pd Andrea Murari vince invece al primo turno contro il manager del centrodestra Raffaele Zancuoghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Testa a testa in sei città. A Lecco partita aperta

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CATANIA RICORDA LA PICCOLA ALESSIA

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