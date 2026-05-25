Michelotti Fdi | Partita aperta in Toscana ad Arezzo noi saldamente in testa

In Toscana, il centrodestra mantiene la testa a livello regionale, con Arezzo che si conferma sotto il suo controllo. Michelotti di Fdi ha affermato che la partita rimane aperta, contrariamente alle aspettative del centrosinistra che sperava di ottenere un risultato netto grazie al referendum. La campagna elettorale non ha portato a un successo schiacciante per il fronte di sinistra, che si era affidato a un fronte unito di forze politiche.

“Il cappotto che il centrosinistra a trazione campo larghissimo sperava di fare, sull’onda del referendum, sia in Toscana che in Italia, non c’è stato. Anche nella nostra regione, come altrove, la partita è aperta. Ad Arezzo siamo saldamente in testa e affrontiamo il ballottaggio con fiducia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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