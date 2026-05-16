Torna allarme Ebola ma preoccupa il virus ‘fratello’ Bundibugyo Nicastri Spallanzani | Temo grande epidemia in Africa

Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha segnalato un aumento dei casi di Ebola in alcune zone dell’Africa, con un focus particolare sul virus Bundibugyo, considerato più aggressivo. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra le autorità sanitarie e gli esperti, che temono la possibilità di una vasta diffusione dell’epidemia. Un medico specializzato ha espresso timori riguardo a una potenziale diffusione su larga scala, sottolineando la necessità di misure di controllo più efficaci.

(Adnkronos) – Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) sta "monitorando attentamente" l'epidemia di malattia da virus Ebola, oltre 260 casi sospetti, confermata nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc), e il caso importato di Ebola Bundibugyo segnalato dal Ministero della Salute ugandese. "I risultati preliminari di laboratorio dell'Institut National de Recherche Biomedicale (INRB) hanno confermato l'epidemia di Ebola causata dalla specie Bundibugyo in 8 dei 13 campioni raccolti da casi sospetti collegati a un focolaio di gravi malattie e decessi segnalati nelle zone sanitarie di Mongbwalu e Rwampara nella provincia di Ituri", sottolinea un aggiornamento dell'Oms. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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The Twin of Nipah: The Virus That Kills in Hours (Hendra Warning)

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