Ebola Iss | cosa bisogna sapere sull’epidemia da virus Bundibugyo
Un nuovo focolaio di Ebola si è sviluppato in Congo, associato al virus Bundibugyo. Finora, sono stati segnalati più di 500 casi sospetti e oltre 130 decessi. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di contenere la diffusione del virus e di gestire l’emergenza sanitaria. La diffusione del virus ha riacceso l’attenzione sulla necessità di misure di prevenzione e controllo nelle aree colpite.
(Adnkronos) – Ebola torna a fare paura in Congo con l'epidemia legata al virus Bundibugyo. I casi sospetti sono oltre 500, i morti più di 130. A fare il punto sull'emergenza, dal primo alert fino alle ultime notizie, è l'Istituto superiore di Sanità. Il 5 maggio 2026, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è stata allertata per. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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