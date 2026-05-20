Ebola Iss | cosa bisogna sapere sull’epidemia da virus Bundibugyo

Un nuovo focolaio di Ebola si è sviluppato in Congo, associato al virus Bundibugyo. Finora, sono stati segnalati più di 500 casi sospetti e oltre 130 decessi. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di contenere la diffusione del virus e di gestire l’emergenza sanitaria. La diffusione del virus ha riacceso l’attenzione sulla necessità di misure di prevenzione e controllo nelle aree colpite.

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