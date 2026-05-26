A Terzigno il candidato sindaco ha vinto al primo turno, sorprendendo chi si aspettava il secondo turno. La vittoria è arrivata con una maggioranza che ha evitato il ballottaggio, cambiando le previsioni della vigilia. La notizia ha preso molti di sorpresa, considerando le aspettative di un secondo turno tra i candidati in corsa. La campagna elettorale si è conclusa con questa novità, segnando una svolta politica nella città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per chi era rincasato sicuro del ballottaggio c’è stato il colpo di scena finale. Cambiano gli equilibri a Terzigno. Salvatore Carillo conquista il Comune già al primo turno, guidando una coalizione formata da cinque liste civiche e lasciandosi alle spalle gli sfidanti. La sua affermazione segna una svolta per la città vesuviana, che affida la guida amministrativa a chi fino a ieri sedeva tra i banchi della minoranza. Dietro di lui si ferma Genny Falciano. La vicesindaca uscente, candidata della maggioranza uscente, non riesce a raccogliere il testimone del ex sindaco Francesco Ranieri. Il verdetto delle urne la relega all’opposizione, dove è destinata a ricoprire il ruolo di capogruppo di minoranza in Consiglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terzigno sceglie il cambiamento: Carillo sindaco al primo turno

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