Colere sceglie il cambiamento | vittoria netta per Belingheri è il nuovo sindaco

Alex Belingheri è stato eletto sindaco di Colere con il 68,78% dei voti, battendo il sindaco uscente Gabriele Bettineschi, che ha ottenuto il 31,23%.

Alex Belingheri è il nuovo sindaco di Colere. Il candidato della civica “Colere Montagna Viva” ha raccolto il 68,78% delle preferenze, contro il 31,23% del primo cittadino uscente Gabriele Bettineschi, che correva per la lista “A Cuore Colore”. Sono 478 i cittadini che hanno espresso la propria preferenza per Belingheri, 217 hanno scelto Bettineschi. In paese ha votato il 71,03% degli aventi diritto: 14 le schede nulle, 7 quelle bianche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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