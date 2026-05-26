Il nuovo sindaco è stato ufficialmente insediato dopo aver ottenuto la vittoria al primo turno. Il sindaco uscente ha consegnato simbolicamente le chiavi del municipio, sottolineando di lasciare la guida a una persona perbene. Entrambi hanno espresso rispetto reciproco durante la cerimonia di passaggio di consegne. La campagna elettorale si è conclusa con un clima di rispetto tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Salvatore Carillo è il nuovo sindaco eletto al primo turno, ma il passaggio di consegne porta con sé il segno di una campagna chiusa nel segno del rispetto istituzionale. Il sindaco uscente Francesco Ranieri, che ha amministrato la città per due mandati consecutivi guadagnandosi stima e affetto anche nei comuni viciniori, ha scelto di congedarsi con un messaggio di fair play. “Winston abbiamo perso le elezioni. No abbiamo vinto. Ci siamo battuti per la democrazia ed il popolo ha scelto”, ha scritto, chiudendo il messaggio con un augurio diretto al successore, continuando, “lascio la guida, a prescindere da tutto, ad una persona perbene e ad un uomo del popolo che saprà rappresentare Terzigno nel miglior modo possibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terzigno, Ranieri passa il testimone a Carillo: “Lascio la guida a una persona perbene”. Falciano usa il fair play

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terzigno sceglie il cambiamento: Carillo sindaco al primo turnoA Terzigno il candidato sindaco ha vinto al primo turno, sorprendendo chi si aspettava il secondo turno.

"Sono ancora una persona perbene". Spunta l'autocertificazione (ironica) per circolare dopo il referendumDopo il referendum, circolano sui social una serie di autocertificazioni ironiche, tra cui una che afferma: \

Argomenti più discussi: Elezioni Terzigno, Carillo supera Falciano e chiude l’era di Ranieri; Terzigno cambia pagina: Salvatore Carillo è il nuovo sindaco.

Elezioni Terzigno, Carillo supera Falciano e chiude l’era di RanieriA Terzigno vince il cambiamento: Salvatore Carillo, uno dei due candidati a sindaco che venivano dall’opposizione, riesce a imporsi già al primo turno sulla vicesindaca uscente ... ilmattino.it

Collane, orecchini e argenti, al Matt di Terzigno la storia in mostraIl Museo Archeologico Territoriale di Terzigno amplia il percorso espositivo con monili in oro e argento provenienti dalla Villa 2 di cava Ranieri. Oggetti che arrivano dalla storia e che oggi tornano ... ilmattino.it