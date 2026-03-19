Dopo il referendum, circolano sui social una serie di autocertificazioni ironiche, tra cui una che afferma:

“Se dovesse vincere il No al referendum non so se avremo la facoltà di poter circolare liberamente in questo Paese”. Da qui la decisione di creare una sorta di autocertificazione per poter circolare "liberamente" e certificare la seguente affermazione: "Sono ancora una persona perbene anche se ho votato sì al referendum". La sfida di Potito Perruggini Ciotta - fondatore e presidente dell'Osservatorio nazionale Anni di piombo per la Verità storica - è una provocazione fino a un certo punto. "Premesso che ho da sempre sostenuto l'incostituzionalità dell'autocertificazione nell'epoca Covid, ho pensato che tutti coloro i quali si sono sovraesposti a favore del Sì, potrebbero correre il serio rischio di dover dimostrare di essere delle persone perbene", racconta a IlGiornale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono ancora una persona perbene". Spunta l'autocertificazione (ironica) per circolare dopo il referendum

Articoli correlati

Leggi anche: Maduro al giudice: “Sono innocente, sono una persona perbene”

Leggi anche: Nicolas Maduro, la pagliacciata in aula: "Sono una persona perbene"

Una raccolta di contenuti su Sono ancora una persona perbene Spunta...

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; I social network sono ancora social?; Disabilità complesse, ancora pregiudizi: Ma il progetto di vita è un diritto di tutti; Valanga a Santa Caterina Valfurva: si teme un disperso.

«Sono una persona trans e sto con una donna cis: il mio corpo e il mio desiderio cambiano, lei si sente esclusa»Protagonista di A Nudo è una persona trans. Il tema è il sesso e i problemi con la compagna. La dottoressa Rosamaria Spina ha provato a rispondere ai dubbi che sono emersi nella lettera. La lettera: ... leggo.it

Sono una persona perbene e voto Sì. Mandate le vostre fotografie al GiornalePer il No voteranno le persone perbene. Per il Sì voteranno gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente. Se c'è ... ilgiornale.it

Si intensificano i raid israeliani. Quasi mille gli uccisi, 116 sono bimbi. Il convento di Saint Germaine a Ghosta, sui monti della capitale, ha una “casa degli scartati”: ai 50 ospiti si sono aggiunti 80 africani https://buff.ly/Xai73IZ - facebook.com facebook

Decine di animali domestici e i loro proprietari sono stati rimpatriati in Grecia dopo settimane di attesa in Medio Oriente per via della guerra x.com