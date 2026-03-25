Stasera si decidono le sorti della Terza Categoria B, con la Cognentese che potrebbe conquistare la promozione. Dopo le celebrazioni per le promozioni di Fox Junior Serramazzoni e Monari Nasi, questa sera si gioca il match decisivo per la squadra modenese, che potrebbe salire di categoria in caso di risultato positivo. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.

Dopo le feste che hanno celebrato le promozioni di Fox Junior Serramazzoni (Seconda "F") e Monari Nasi (Terza "A"), stasera può arrivare la terza promozione dei dilettanti modenesi. Alle 20,30 si gioca infatti la quart’ultima giornata di Terza categoria e nel girone "B" la Cognentese già campione d’inverno è a +8 sul Borghetto Sant’Anna: in caso di successo stasera col Terre di Castelnuovo U23 e mancata vittoria del Borghetto al "Casini" sulla Forese Nord sarebbe promozione matematica. Le gare di stasera: 4Ville-Baracca, Fides-Castelfranco, Cognentese-Terre di Castelnuovo, R. Montale-San Damaso U21, Union 81-Sanfa (20,45 a Castelvetro), Gaggio-Manzolino (21), Forese Nord-Borghetto (21), domani Ganaceto-Sozzigalli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ tempo di verdetti in Terza Categoria B. Stasera può arrivare la festa della Cognentese

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