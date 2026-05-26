Terreni nella disponibilità del boss fuori dal carcere il ' prestanome' di Sandokan
Amedeo De Angelis si trova agli arresti domiciliari, secondo quanto deciso dal gip Federica De Bellis del tribunale di Napoli. La decisione è arrivata dopo l’approvazione della richiesta presentata dal difensore, l’avvocato Alessandro Cassandra. I terreni di proprietà del boss sono stati al centro dell’indagine, mentre fuori dal carcere, il suo presunto prestanome, noto come Sandokan, non è stato arrestato.
Arresti domiciliari per Amedeo De Angelis. E’ quanto disposto dal gip Federica De Bellis del tribunale di Napoli, dopo aver accolto la richiesta del difensore di De Angelis, l’avvocato Alessandro Cassandra. Amedeo De Angelis, insieme a Ivanhoe e Antonio Schiavone, Pasquale Corvino, Francesco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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