Terreni nella disponibilità del boss fuori dal carcere il ' prestanome' di Sandokan

Notizia in breve

Amedeo De Angelis si trova agli arresti domiciliari, secondo quanto deciso dal gip Federica De Bellis del tribunale di Napoli. La decisione è arrivata dopo l’approvazione della richiesta presentata dal difensore, l’avvocato Alessandro Cassandra. I terreni di proprietà del boss sono stati al centro dell’indagine, mentre fuori dal carcere, il suo presunto prestanome, noto come Sandokan, non è stato arrestato.