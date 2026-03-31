La Corte d'Appello di Napoli ha disposto la confisca definitiva di terreni per un valore complessivo di un milione di euro nei confronti di Francesco Schiavone, noto come Sandokan, considerato il capoclan dei Casalesi. La decisione arriva in seguito a una richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato avanti l'istanza di confisca.

Confisca definitiva da un milione di euro per il capoclan dei Casalesi Francesco Schiavone Sandokan. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Napoli che ha accolto l'istanza formulata dalla Dda. Sotto chiave 4 terreni agricoli dell’estensione di circa 15 ettari, parte integrante dell’azienda agricola denominata “Tenuta Ferrandelle” a Santa Maria la Fossa. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Confiscati terreni per un milione di euro al capoclan dei Casalesi Sandokan

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