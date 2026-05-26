Il proprietario del Milan ha licenziato l'intera area tecnica del club e sta negoziando con l’allenatore Iraola. La decisione è stata annunciata ieri e riguarda il cambio della guida tecnica della squadra. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi del licenziamento o sui piani futuri. La rosa e lo staff tecnico sono stati informati della decisione, mentre i contatti con l’allenatore sono ancora in corso.

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha avviato nella giornata di ieri una radicale ristrutturazione aziendale all’interno del club rossonero, disponendo il licenziamento immediato dell’allenatore Massimiliano Allegri, dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del capo dell’area scouting Geoffrey Moncada. Il provvedimento drastico, arrivato dopo una serie di rapide consultazioni con i consulenti societari Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, è stato motivato dalla necessità di individuare i responsabili del fallimento sportivo registrato dalla squadra nel corso dell’ultima stagione. Come rivelato in un approfondimento del quotidiano La Gazzetta dello Sport, la dirigenza superstite è già al lavoro per delineare il nuovo organigramma secondo una precisa gerarchia decisionale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Terremoto societario al Milan: Gerry Cardinale licenzia l’intera area tecnica e avvia i contatti con Iraola

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RIVOLUZIONE MILAN: CAMBIA TUTTO TERREMOTO SOCIETARIO e FURLANI SALTA

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