Il Milan ha perso 1-2 contro il Cagliari a San Siro, fallendo la qualificazione alla Champions League. Dopo il risultato, il presidente ha annunciato un intervento radicale nel club, con una rimozione totale dei dirigenti coinvolti. La decisione arriva in seguito al disastro sportivo e alle conseguenze economiche legate alla mancata qualificazione europea. La squadra si prepara ora a un rinnovamento totale, con cambi di staff e strategie.

Disastro Milan: perde col Cagliari ed è fuori dalla Champions. Cardinale avvia la rivoluzione Il verdetto di San Siro è drammatico. Perdendo in casa per 1-2 contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato, il Milan scivola ufficialmente al 5° posto nella classifica finale della Serie A. I 70 punti conquistati non sono stati sufficienti a strappare il pass per la prossima Champions League, scatenando la dura contestazione della Curva Sud al fischio finale. Il proprietario, Gerry Cardinale del fondo RedBird, ha abbandonato lo stadio visibilmente contrariato subito alla fine della partita, mentre il suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic è stato scortato fuori dagli spalti tra i fischi del pubblico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Terremoto Milan, San Siro esplode: Cardinale avvia l’epurazione totale dopo il disastro Champions

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