Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama blackout e frane | il video dei supermercati sottosopra

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 6,9 si è verificato nella regione di Calama, in Cile. La scossa ha causato blackout e frane nella zona. Sono stati ripresi video di supermercati danneggiati e negozi sottosopra. Non sono stati segnalati vittime, ma ci sono stati danni a infrastrutture e edifici. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di emergenza.