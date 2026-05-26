Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama blackout e frane | il video dei supermercati sottosopra
Un terremoto di magnitudo 6,9 si è verificato nella regione di Calama, in Cile. La scossa ha causato blackout e frane nella zona. Sono stati ripresi video di supermercati danneggiati e negozi sottosopra. Non sono stati segnalati vittime, ma ci sono stati danni a infrastrutture e edifici. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di emergenza.
Forte terremoto in Cile. Una scossa di magnitudo 6,9 ha colpito il nord del Paese con epicentro a 20 km dalla città di Calama. Non si segnalano vittime. I video ripresi dai cittadini e condivisi online mostrano le frane nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama: blackout, scuole chiuse e tanta paura tra lavoratori che corrono ai ripari ed esercizi messi sottosopra dal sisma. Forte terremoto in Cile La scossa di magnitudo 6.9 a Calama Danni e spavento ma nessuna vittima per il sisma Forte terremoto in Cile Attimi di terrore nel nord del Cile, nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama, colpite nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, intorno alle 17 e 50, da un potente terremoto che, secondo il Centro Sismologico Nazionale, ha toccato una magnitudo di 6. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.9 vicino Calama: paura nel nord del Paese ma nessun...
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