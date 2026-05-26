Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama blackout e frane | il video dei supermercati sottosopra

Da virgilio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 6,9 si è verificato nella regione di Calama, in Cile. La scossa ha causato blackout e frane nella zona. Sono stati ripresi video di supermercati danneggiati e negozi sottosopra. Non sono stati segnalati vittime, ma ci sono stati danni a infrastrutture e edifici. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di emergenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Forte terremoto in Cile. Una scossa di magnitudo 6,9 ha colpito il nord del Paese con epicentro a 20 km dalla città di Calama. Non si segnalano vittime. I video ripresi dai cittadini e condivisi online mostrano le frane nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama: blackout, scuole chiuse e tanta paura tra lavoratori che corrono ai ripari ed esercizi messi sottosopra dal sisma. Forte terremoto in Cile La scossa di magnitudo 6.9 a Calama Danni e spavento ma nessuna vittima per il sisma Forte terremoto in Cile Attimi di terrore nel nord del Cile, nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama, colpite nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, intorno alle 17 e 50, da un potente terremoto che, secondo il Centro Sismologico Nazionale, ha toccato una magnitudo di 6. 🔗 Leggi su Virgilio.it

terremoto in cile con scossa di magnitudo 69 a calama blackout e frane il video dei supermercati sottosopra
© Virgilio.it - Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama, blackout e frane: il video dei supermercati sottosopra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.9 vicino Calama: paura nel nord del Paese ma nessun...

Video Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.9 vicino Calama: paura nel nord del Paese ma nessun...

Notizie e thread social correlati

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4,3 a Fosdinovo (Massa-Carrara), con profondità di 11km percepito anche a La Spezia- VIDEOAlle 8:13 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo 4,3 nel territorio di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara.

Leggi anche: Cile, scossa di magnitudo 5.8: il sisma scuote diverse regioni

Temi più discussi: Forte terremoto in Cile di 6.9, l'epicentro vicino Calama; Terremoto in Cile, la forte scossa di magnitudo 6.9: ultime news oggi; Terremoto Cile, scossa di magnitudo 6.9 a El Loa Airport, tutti i dettagli; Forte terremoto in Cile di magnitudo 6.9, l’epicentro nella regione delle miniere.

terremoto in cile conForte terremoto in Cile di 6.9, l'epicentro vicino CalamaUn terremoto di magnitudo 6,9 ha sferzato il nord del Cile con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata ... rainews.it

terremoto in cile conForte terremoto in Cile di magnitudo 6.9, l’epicentro nella regione delle miniereLa scossa, di magnitudo 6.9, si è verificata nel nord del Cile con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione mineraria di Antofagasta ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web